Chirurgia cardiaca mini-invasiva e transcatetere, congresso internazionale online

ANCONA - Si terrà l’8 e 9 giugno prossimi il Congresso internazionale sulla Cardiochirurgia Mini-Invasiva e Transcatetere che, inizialmente organizzato come evento residenziale ad Ancona, si è dovuto convertire a causa dell’emergenza COVID-19 in un evento virtuale. Sarà trasmesso dalla piattaforma cardiochirurgica più seguita al mondo, la CTSnet americana e avrà una dimensione internazionale e innovativa per i contenuti e l’architettura virtuale conferita al congresso.



“Al termine del mio 4° anno qui ad Ancona – afferma il curatore del Congresso il Prof. Marco Di Eusanio Direttore della Cardiochirurgia Ospedali Riuniti di Ancona-Univpm – io e il mio team abbiamo voluto organizzare un congresso internazionale che verterà su alcune delle aree chirurgiche e scientifiche di nostro maggior interesse: la chirurgia mini-invasiva e trans-catetere delle valvole cardiache. Nel 2019 il 90% delle valvole aortiche e circa il 70% delle valvole mitraliche sono state curate utilizzando piccolissime incisioni e, in molti casi addirittura senza incisioni, utilizzando i cateteri. La nostra trasformazione in ‘chirurghi ibridi’, capaci cioè di operare usando portaghi e suture ma anche guide e cateteri, ci consente di poter offrire, senza conflitto di interesse, la migliore cura per i pazienti con valvulopatie, personalizzando la terapia al singolo paziente, utilizzando sempre la minore invasività possibile”. Al congresso, dove verranno presentate le tecniche mini-invasive e transcatetere della nostra Cardiochirurgia, parteciperanno i più autorevoli cardiochirurgi internazionali e ad oggi si contano più di 1500 iscritti da oltre 15 nazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.