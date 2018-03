Guasto alla condotta idrica, centro senza acqua: in corso i lavori di Multiservizi

CHIARAVALLE - Dall’alba di oggi le squadre di Multiservizi stanno lavorando alla riparazione di una falla che si è aperta sulla condotta idrica di corso Matteotti, che alimenta la gran parte del centro città. Il guasto è stato individuato nelle prime ore del mattino dalla postazione del Telecontrollo aziendale. Il personale, intervenuto immediatamente, ha provveduto a chiudere il flusso di acqua nella rete e aprire il cantiere per iniziare lo scavo e la riparazione. Al momento manca l’acqua alle abitazioni collocate lungo il corso e nelle vie limitrofe.

Se non ci saranno complicazioni, i lavori per la sostituzione del tratto di condotta termineranno verso mezzogiorno. Alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi rossa. E’ un fenomeno del tutto naturale dovuto alla pressione con cui l’acqua scorre nelle condotte caricandosi di particelle di ferro, basta tener aperto il rubinetto alcuni secondi fino a quando non si ripresenterà di nuovo chiara.