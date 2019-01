Chef, fornaio e il quartiere nel cuore: in lutto per la morte di Federico Bucci

L'intera frazione di Marzocca è in lutto per la morte, ad appena 46 anni, di Federico Bucci, fornaio e cuoco, cootitolare del panificio Cla' e Fe'. L'uomo è spirato ieri al termine di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Domenica sera il peggioramento e la corsa in ambulanza verso l'ospedale ma non c'è stato nulla da fare.

Lascia la moglie e due figli di 13 e 10 anni. Persona molto conosciuta nel quartiere, sia per la sua attività in via del Campo sportivo, sia per nel volontariato. Il funerale è stato fissato per mercoledì 9 gennaio alle 15 alla chiesa di Sant'Antonio da Padova a Marzocca.