Chef Rubio, toccata e fuga nelle Marche in vista della nuova stagione

Nelle Marche c'è stato un paio di mesi fa nelle ultime puntate del programma. Ora chef Rubio torna. Solo una toccata e fuga, al momento, tra una ripresa e l'altra in vista dell'avvio della seconda stagione di Camionisti in trattoria, la trasmissione di D-Max sui luoghi dove mangiar bene, abbondante e spendere poco è d'obbligo. C'è stata grande sorpresa ieri notte quando all'Eden Park di Marina di Montemarciano si sono visti arrivare lo chef con tutto il suo staff. Niente cibo, però. Sosta per dormire e via, stamattina, attorno a mezzogiorno verso altre mete.

Rubio, al secolo Gabriele Rubini, simpaticissimo, si è prestato a qualche selfie con il personale dell'albergo. Nelle Marche con i camionisti non è mai stato ma conosce bene la nostra regione dal precedente programma Unti e Bisunti. Ieri è stato nella zona di Rimini mentre dopo aver lasciato l'Eden Park si è diretto a sud. Chissà che non decida di tornare per accendere i riflettori su qualche nostro angolo nascosto al grande pubblico.