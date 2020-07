Controlla il cellulare del figlio, in chat scopre sesso con bambini e mutilazioni

Video e foto di sesso anche con bambini, violenze e mutilazioni. Una "chat dell'orrore" tra giovanissimi: sui telefoni di ragazzini tra i 13 e i 17 anni foto e video di pedopornografia pescati dal dark web e immagini "di orribili violenze e con contenuti di elevata crudeltà". Una complessa indagine della Polizia postale e delle comunicazioni ha portato alla denuncia in stato di libertà di venti minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. L'operazione, denominata "Dangerous Images", è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia postale per la Toscana coordinati dal procuratore capo per i minorenni di Firenze, Antonio Sangermano. Coinvolti anche alcuni minori di Ancona.

L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Firenze dopo la denuncia di una mamma di Lucca che ha trovato sul telefono cellulare del figlio 15enne numerosi filmati hard con protagoniste giovanissime vittime: la donna si è rivolta alla Polizia postale chiedendo aiuto. Dall'analisi del telefonino - ricostruisce la Polizia postale - è emerso un numero esorbitante di filmati e immagini pedopornografiche, anche sotto forma di stickers, scambiate e cedute dal giovane, rivelatosi l'organizzatore e promotore dell'attività criminosa insieme ad altri minori, attraverso WhatsApp, Telegram e altre applicazioni di messaggistica istantanea e social network.

