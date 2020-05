Cgil Marche sui precari Anpal Marche: «La Regione stabilizzi i lavoratori»

La Fisac Cgil Marche, la Federazione italiana sindacati, lavoratori assicurazione e credito, lancia l’allarme per i lavoratori precari di Anpal Servizi Spa: «molti dei quali - si legge nel comunicato del sindacato - a tutt’oggi ancora con contratti di collaborazione, seppur operanti nell’azienda (ex Italia Lavoro) in tanti casi da dieci o quindici anni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Anpal Servizi Spa, che nelle Marche ha sede ad Ancona e Ascoli Piceno, è una società controllata dal Ministero del Lavoro, che opera nel campo delle politiche attive del lavoro: «Nelle Marche - prosegue la nota - sono ventisette i lavoratori in questa situazione e almeno quindici rischiano di non rientrare nel percorso di stabilizzazione. La Fisac Cgil Marche chiede alla Regione Marche, al Presidente e all’assessore Bravi, di sostenere questa vertenza con l’intento di stabilizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione storici con Anpal Servizi Spa».