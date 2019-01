Una latitanza durata 37 anni, Battisti atterrato in Italia: ecco cosa lo aspetta

Dopo 37 anni è finita la latitanza di Cesare Battisti. Qualche minuto dopo le 11.30 è atterrato in un aeroporto di Ciampino blindatissimo il Falcon con a bordo con l'ex terrorista dei Pac, catturato in Bolivia dove si era nascosto dopo essere fuggito dal Brasile. Ad attenderlo, come riporta Today.it, oltre ad un folto numero di giornalisti, anche i ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e dell'Interno Matteo Salvini. Jeans e giacca marrone, senza manette, Battisti è stato prelevato dalla Polizia di Stato, che è salita in forze sull'aereo e lo ha poi accompagnato fino agli uffici dell'aeroporto. L'articolo di Today.it

Cesare Battisti atterrato in Italia

L'aereo con a bordo Battisti era decollato da Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dove ieri è avvenuto l'arresto dell'ormai 64enne, che verrà immediatamente trasferito nel carcere di Rebibbia, a Roma. Alle 14 è poi prevista una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Battisti, ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac),è stato condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi. Dopo essere evaso da un carcere italiano, Battisti si è rifugiato in Francia, Messico e Brasile fino alla fuga in Bolivia lo scorso dicembre dopo l'ordine di arresto emesso da Luiz Fux, giudice del Tribunale Supremo brasiliano e il decreto di estradizione firmato dal presidente uscente Michel Temer.

