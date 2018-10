Si sgancia il semirimorchio, il carico cade in strada: paura per l'autista

Questa mattina, alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale di Cerreto D'Esi per soccorrere un autista di un autoarticolato in difficoltà. Per cause in fase di accertamento si era sganciato il semirimorchio carico di scaffalature metalliche da un trattore stradale finendo a terra. I vigili del fuoco utilizzando l'autogrù hanno sollevato e riagganciato il semirimorchio. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.