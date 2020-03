Ceriscioli scrive a Conte: «Inviateci personale per gli ospedali, la situazione è drammatica»

«La situazione è drammatica, inviateci medici e infermieri». E’ il disperato appello che il governatore regionale Luca Ceriscioli ha affidato ad una lettera inviata al premer Giuseppe Conte, in riferimento all’istituzione di una task forze di medici a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie a contenere la diffusione del Coronavirus. Le Marche, infatti, sono la terza regione più colpita dal Covid dopo Lombardia ed Emilia Romagna in termini di decessi (153 ad oggi) e per numero di pazienti ricoverati (656 alle ore 17 di ieri, 19 marzo) e la seconda per pazienti in terapia intensiva (141, sempre a ieri).

«Le ricordo – ha scritto il presidente a Conte - che la regione Marche è una delle prime regioni in Italia dopo la Lombardia in relazione al rapporto tra numero di abitanti e numero dei soggetti ricoverati contagiati a causa del Covid 19. Per questo, vista la drammaticità della situazione, le chiediamo di assegnarci personale per poter far fronte all’emergenza nelle strutture ospedaliere e sanitarie. Sarebbe importante avere subito a disposizione ogni tipo di personale sanitario operativo, compresi quelli militari».

Alla lettera sono stati allegati il dettaglio del fabbisogno del personale e una scheda che illustra il rapporto tra il numero degli abitanti e il numero dei soggetti ricoverati. Il fabbisogno personale è individuato in 41 infermieri e 73 medici tra anestesisti (20), pneumologi (3), infettivologi (10), Pronto soccorso (30) e radiologi (10).

