Festa per i 50 anni del parroco Don Giovanni Squartini, alla cerimonia anche il sindaco

Il sindaco Stefania Signorini festeggerà insieme ai parrocchiani di Falconara Alta i cinquant’anni di sacerdozio di don Giovanni Squartini, che saranno celebrati con una messa officiata dall’arcivescovo Angelo Spina domenica 26 agosto alle 18.30 nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria. Nato a Camerano il 27 gennaio 1942, don Giovanni Squartini è stato ordinato sacerdote il 25 agosto del 1968 e tra le prime esperienze c’è quella fatta proprio a Falconara, come viceparroco della chiesa di San Giuseppe di via Italia. E’ stato quindi parroco a Sirolo e poi, per oltre vent’anni, a Staffolo.

E’ arrivato a Falconara Alta alla fine del 2013. Nel 1968 sono stati ordinati altri tre sacerdoti, festeggiati con la partecipazione dello stesso don Giovanni: don Paolo Sconocchini già parroco di Campocavallo di Osimo e di San Cosma e Damiano di Ancona e ora parroco di San Carlo di Osimo, don Sergio Marinelli, missionario per anni in Argentina e ora parroco a Offagna, don Duilio Guerrieri, già parroco della chiesa Santiago del Estero in Argentina dove era con don Sergio.