Riapre il centro visite del Parco del Conero, questi gli orari

Lunedi 23 luglio riapre il Centro Visite del Parco del Conero di via Peschiera n. 30 Sirolo con i seguenti orari al pubblico, mattino 08:30-12:30 pomeriggio 15:30-19:00 sabato e domenica compresi. Il Parco del Conero ha affidato infatti all’RTI tra le Cooperative Sociali di tipo B Opera di Urbino ed Easy Help di Recanati il servizio di gestione della struttura. Il Centro Visite del Parco, munito di ampio parcheggio e con una superficie interna di circa 350 mq caratterizzata da una moderna sala espositiva, da front office e da una sala conferenze, è struttura polifunzionale capace di soddisfare il primo contatto tra turisti ed il Parco e stimolare una maggior integrazione tra Parco e cittadini residenti.

Presso il front office verranno infatti fornite tutte le indicazioni necessarie per scoprire il territorio del Parco ed organizzate, grazie alla professionalità delle Guide del Parco, attività e visite lungo i 18 sentieri ufficiali che attraversano l’intera area naturale protetta del Conero. L’area espositiva, ideata e strutturata in sezioni tematiche, che toccano tutte le eccellenze del Parco, compresa la parte archeologica arricchita da un diorama di una tomba picena, permetterà a tutti i fruitori, in pochi passi, di venire a contatto con i segreti del Monte Conero. Il Centro Visite inoltre ospita il CEA (Centro Educazione Ambientale) del Parco del Conero che grazie anche alla multimedialità fornirà approfondimenti tematici ed attività di laboratorio per le scuole di ogni ordine e grado. Infine grazie all’ampio anfiteatro, che copre e completa la struttura, verranno programmate manifestazioni culturali, teatrali e musicali.