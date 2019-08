Il Centro del Riuso riapre il 5 settembre dopo la pausa di agosto

Il Centro del Riuso comunale, al civico 50 di via della Tecnica, resterà chiuso per tutto il mese di agosto e riaprirà dal 5 settembre, ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Al Centro, gestito dal Cea, i cittadini possono lasciare elettrodomestici e in genere oggetti ancora funzionanti per metterli a disposizione di altri cittadini, evitando il conferimento in discarica.