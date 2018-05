Il Centro Estivo il Camaleonte apre le iscrizioni, protagonista sarà il "Il Piccolo Principe"

JESI – Bellissimo e coinvolgente il Centro Estivo dell’Associazione Artistica Il Camaleonte di Jesi apre le porte anche questa estate per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Giunto all’undicesima edizione, dall scorso anno ha allungato il suo orario di accoglienza anche al pomeriggio.

A partire dall’11 giugno fino al 27 luglio nelle aule della scuola Martiri della Libertà dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani in via Asiago 1, il Centro Estivo è attivo da dalle 8 alle 16. 30 per chi decide di scegliere la giornata intera o dalle 8 alle 12. 30. E’ possibile iscriversi secondo moduli settimanali a seconda delle esigenze delle famiglie e del desiderio dei ragazzi. Ispirato ad uno dei testi più belli tradotti al mondo il percorso didattico sarà dedicato alla molteplicità dei linguaggi a partire dal linguaggio visivo. Sarà “Il Piccolo Principe” il suggestivo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, ad accompagnare gli ospiti del Centro che quest’anno ha scelto come nome identificativo proprio “Il mondo del Piccolo Principe”. Ognuna delle sette settimane della durata del Centro sarà dedicata a un pianeta diverso visto, elaborato e riprodotto artisticamente dai partecipanti. Il Centro Estivo è stato realizzato grazie alla collaborazione della ditta Itaca di Polverigi. Le iscrizioni sono già aperte

CONTATTI:

Responsabile attività:

Elisa Latini

tel 347 96 32 529

tel 320 41 42 030

associazioneilcamaleonte.it

info@associazioneilcamaleonte.it