Riaprono i centri estivi e ricreativi: ecco dove poter iscrivere bambini e ragazzi

Il Comune fa sapere che sono 418 i posti previsti in 28 scuole per i centri estivi. Al via da oggi le preiscrizioni. Le domande che possono essere presentate via mail all’indirizzo dedicato e saranno accolte in questa mail box dedicata e dovranno essere confermate con l’iscrizione definitiva e dal pagamento della quota e verranno accolte in ordine di presentazione. Il servizio di preiscrizione è necessario per poter valutare e organizzare l’utilizzo delle sedi fino a raggiungimento della capienza delle scuole prescelte. «I centri estivi - si legge nella nota del Comune - sono aperti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, si svolgeranno dal 15 giugno al 7 agosto in alcune scuole della città e nelle loro zone esterne. Oltre ai parchi pubblici è prevista anche la somministrazione del pasto da parte del gestore». Inoltre l'Amministrazione fa sapere che verranno organizzati gruppi omogenei di bambini ed adolescenti sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste e della loro effettiva trasformazione in iscrizioni definitive. A questo scopo i competenti uffici comunali provvederanno a contattare di volta in volta le famiglie richiedenti per la conferma e la definitiva formazione dei gruppi. Per maggiori info è possibile contattare il numero: 071 222 5032. «I centri ricreativi - si legge nella nota - vanno dai 6 ai 14 anni, si svolgeranno dal 15 giugno al 4 settembre presso quattro sedi dei Centri e gli ospiti potranno usufruire degli spazi esterni e degli adiacenti parchi cittadini. Non sono previsti pasti. Per maggiori info relativi ai Centri Ricreativi è possibile contattare il numero 071 222 2153». Infine i moduli sono reperibili sul sito.

I centri privati

«I gestori privati che intendono organizzare i Centri Estivi per l’estate 2020 - fa sapere il Comune - devono presentare domanda all’Amministrazione comunale e all’Autorità Sanitaria Locale al fine di rispettare le linee guida indicate dal Governo per garantire la salute dei bambini e adolescenti, delle loro famiglie e degli educatori in seguito alla crisi sanitaria dovuta al Covid-19 (DCPM 17 maggio 2020). E’ possibile scaricare la domanda di presentazione del Progetto al Comune e all’Autorità Sanitaria Locale dal sito del Comune di Ancona. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica».

I posti pubblici disponibili