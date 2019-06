Centri estivi comunali, ancora posti disponibili tra spiaggia e parchi per i ragazzi

FALCONARA - Ci sono ancora posti per i Centri estivi comunali, che partiranno lunedì 17 giugno per i ragazzi di elementari e medie e il primo luglio per i bambini delle materne, per concludersi il 26 luglio. Si potrà scegliere l’orario con o senza pranzo. Il periodo minimo di frequenza è di due settimane, da lunedì a venerdì. Per l’estate 2019 i Centri estivi falconaresi propongono attività sportive come il beach handball, basket e pallavolo, laboratori creativi, di teatro, di canto e di inglese, oltre a uscite in piscina, al mare e nei parchi del territorio. Il centro estivo darà a bambini e ragazzi la possibilità di scoprire l’importanza dell’amicizia, dello stare bene insieme, del benessere dell’ambiente che ci circonda, giocando e costruendo con spirito di collaborazione. E’ prevista una festa di fine centro in spiaggia e una serata danzante con la partecipazione dei genitori.

E’ possibile iscriversi e pagare al front office di piazza del Municipio, oppure online attraverso il link https://tinyurl.com/yxsncvet