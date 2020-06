Centri estivi già al completo, stop alle iscrizioni in alcune scuole: bimbi "dirottati"

Riguardo alle richieste per i centri estivi, il Comune informa che per alcune sedi è stato già raggiunto il numero massimo consentito. Le domande, accolte in ordine di arrivo, laddove in numero superiore alla disponibilità dei posti, vengono rivolte alle scuole indicate dai genitori come seconda scelta.

I centri già completi sono:

Infanzia Fantasia 15 posti

Primaria Faiani 14 posti

Primaria Falcone 14 posti

Infanzia Gabbianella 15 posti

Primaria Maggini 14 posti

Primaria Rodari 14 posti

Infanzia Verne 15 posti

Pertanto non è più possibile presentare richieste per queste sedi.