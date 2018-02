Ruba cellulare e navigatore da un'auto abbandonata nella neve: denunciato

«Faccio un’escursione sulla neve», ma con sé aveva un cellulare, un navigatore satellitare e degli occhiali rubati poco prima da una vettura lasciata dal proprietario in mezzo alla neve. L’uomo è stato denunciato dagli agenti della squadra volanti. Il ladro è stato sorpreso dai poliziotti alle 3.05 della scorsa notte lungo via Marsigliani, una traversa di via Francesco Angelini, a Pietralacroce. Lo strano orario e la temperatura rigida hanno spinto gli agenti ad approfondire il controllo. L’uomo ha riferito che quella era solo un’insolita passeggiata, ma nello zaino aveva alcuni oggetti trafugati poco prima lungo via Angelini da una vettura abbandonata nella neve. La rubrica telefonica del cellulare ha permesso agli agenti di risalire al proprietario, che ha già avuto indietro la refurtiva.