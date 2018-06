La pace espressa attraverso l'arte, il Lions club premia lo studente osimano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ormai da 31 anni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano il Concorso “Un Poster per la Pace” presso le scuole e i gruppi giovanili locali. Il concorso artistico, rivolto a ragazzi dagli 11 ai 13 anni di tutto il mondo, li incoraggia a esprimere artisticamente la propria visione della pace. Il tema del Concorso “Un Poster per la Pace” 2018-2019 è "La solidarietà è importante". Nell’IC Caio Giulio Cesare i ragazzi vengono molto stimolati dall’intero staff docente diretto dal Dirigente Scolastico Fabio Radicioni, sui temi fondamentali ed universali della pace e della legalità. Stimoli che ogni anno seminano conoscenza e cultura restituendo ottimi risultati in tutti i campi del sapere, che inorgogliscono e danno ulteriori stimoli ai docenti ed al D.S. per proseguire e migliorare sempre più il lavoro svolto sui ragazzi! Quest’anno, grazie in particolare anche agli stimoli in campo artistico della Prof.ssa di arte ed immagine, un alunno della Caio Giulio Cesare di Osimo si è distinto nel Concorso “Un Poster per la Pace” 2018-2019: "La solidarietà è importante"! L’alunno Giordano Orsini della classe 3F del plesso di Piazzale Bellini, ha vinto il primo premio del concorso indetto dal Lions Club di Osimo dal titolo “Un poster per la pace” 2018/2019. La premiazione è avvenuta il 7 giugno nel meeting del Lions di Osimo, tenutosi alla presenza della Presidentessa Pina Virgili, della Dott.ssa Serpilli Maria Rita e tutti gli altri componenti del Lions di Osimo. L’evento si è svolto nella magnifica cornice dei locali della Mensa del Povero in Via Soglia, per la quale il Lions contribuisce ogni anno economicamente. Alla serata è stato invitato l’alunno con la sua famiglia e la Prof.ssa di arte e immagine Alessia Andreoli. Dopo l’intervento delle autorità e della Dot.ssa Serpilli che ha illustrato la difficoltà di acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, è giunto il momento atteso della premiazione del nostro alunno. Intervistato, l’alunno Giordano Orsini ha spiegato il significato del suo elaborato, meravigliando i presenti per la semplicità, bellezza ed immediatezza di quanto il suo disegno trasmette: La sapienza e la cultura tagliano i fili della guerra mossa dal mostro “burattinaio” che rappresenta il potere. L’ispirazione, dice Giordano, mi è arrivata studiando la prima guerra mondiale! Il poster 33x50 cm è il risultato dell’immagine positiva della cultura contro quella negativa della guerra, che il ragazzo ha voluto comunicare. A Giordano ed alla Prof.ssa Alessia vanno i complimenti del D.S. e dell’intero staff docente ed amministrativo dell’IC Caio Giulio Cesare, per aver fatto distinguere l’Istituto in una competizione così importante.

