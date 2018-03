Cede il manto stradale, via interdetta al traffico

Interdetto al traffico un tratto di strada in via Galletto a Camerano a causa del cedimento del manto stradale. Il tratto in questione, che è quello compreso tra l’incrocio con via Inferno e il numero civico 15, ha infatti evidenziato una situazione di smottamento a valle di una porzione di carreggiata, nel quale è possibile constatare delle fessurazioni e la deformazione del manto stradale che rendono assai pericoloso il transito di qualsiasi tipo di veicolo.

Nei prossimi giorni verranno effettuate delle indagini più approfondite per capire la gravità del cedimento e capire se, oltre al ripristino della corsia stradale, dovranno essere effettuati dei lavori ad hoc per il consolidamento della scarpata. Per questo il Comune di Camerano invita tutti gli automobilisti, ad esclusione dei residenti, provenienti da via Cameranense e da via San Germano a non transitare in via Galletto.