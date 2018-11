Il nuovo CdA della Politecnica, al voto circa 800 tra docenti e personale tecnico amministrativo

Sono stati nominati tutti i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche. Le elezioni avvenute con il nuovo strumento di voto in modalità elettronica hanno portato alle urne 796 tra docenti e personale tecnico amministrativo, circa l’80% dei votanti, in linea con gli anni passati.



Fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell’Univpm presieduto dal Rettore Sauro Longhi i docenti Stefano Lenci ordinario di Scienza delle costruzioni, Antonio Domenico Giuliano Procopio ordinario di Patologia generale, Stefano Marasca ordinario di Economia aziendale e Marina Pasquini associato di Zootecnica generale e miglioramento genetico. Il rappresentante del personale Tecnico amministrativo è Stefano Pianella.



I tre membri esterni sono Mauro Marini primo ricercatore del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di scienze Marine ISMAR, Marco Morbidelli direttore del personale e organizzazione centrale FINAF S.p.a. Holding del Gruppo Angelini e Ruggero Frezza AD di M31 incubatore di imprese per il trasferimento tecnologico. I due rappersentanti degli studenti saranno a breve designati dal Consiglio Studentesco al proprio interno.