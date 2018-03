Cazzotto senza motivo alla fermata dell'autobus, colpita una donna

Si trovava a Tavernelle al terminal della linea bus 1/4 quando è stata improvvisamente colpita da un cazzotto sulla testa. E' questo quanto successo nel tardo pomeriggio di oggi ad Ancona. Vittima una donna di 67 anni, originaria della Romania, colpita da un ragazzo anconetano con problemi psichiatrici, già conosciuto dalle forze dell'ordine. Un gesto violento e immotivato tra l'incredulità dei presenti. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia e gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno prestato il primo soccorso alla donna.

La signora, che sembrerebbe decisa a non sporgere denuncia, è stata poi trasportata in codice verde all'ospedale regionale di Torrette. Per lei per fortuna tanto spavento ma nessuna grave conseguenza.