Cavo elettrico in superstrada, paura per gli automobilisti: traffico in tilt

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo le 17, sulla Strada Statale 76, tra Jesi Est e Monsano per un cavo elettrico dell'alta tensione caduto sulla carreggiata. Il fatto, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto in un tratto di strada interessato dai lavori di asfaltatura.

La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha rimosso il cavo dopo che i tecnici della rete elettrica hanno tolto tensione. La strada è rimasta a lungo chiusa e il traffico è stato riversato su percorsi secondari. Per fortuna nessun automobilista è rimasto coinvolto.