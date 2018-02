Incidente stradale, schianto tra due auto: paura sulla Clementina

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 7:45 circa a Castelplanio in via Clementina per un incidente stradale. Per cause ancora da chiarire sono rimaste coinvolte due autovetture. All'arrivo della squadra dei pompieri le persone erano già fuori dalle loro auto e si è proceduto alla messa in sicurezza sei mezzi coinvolti. Per fortuna nessuno si è fatto male