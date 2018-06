L'autobus ritarda, sradica un paletto e distrugge la pensilina: arrestato

Un raptus di follia o forse l'esasperazione per l'ennesimo ritardo. E' stato questo a spingere un 34enne originario della Romania ma domiciliato ad Osimo, a distruggere ieri sera la pensilina della fermata degli autobus di via Adriatica ad Osimo Stazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno ascoltato i presenti e la versione dell'uomo. Ai militari il 34enne ha detto di essersi indispettito dalla mancata fermata dell'autobus di linea che stava aspettando. Per questo aveva deciso di prendere il paletto ed iniziare a distruggere tutto quello che aveva intorno a lui, tra la paura dei presenti. I militari lo hanno bloccato e ammanettato per poi portarlo in Caserma. Questa mattina dopo la direttissima è stato convalidato l'arresto e l'udienza rinviata al prossimo 20 settembre, con il 34enne che avrà l'obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri di Osimo.