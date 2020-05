In auto con gli amici e con la droga, giovane pusher arrestato dai carabinieri

Droga in auto e in casa, arrestato un ventenne osimano. L’operazione è stata condotta dai carabinieri a Castelfidardo. Il giovane viaggiava sull’auto insieme a due amici: insospettiti dal loro atteggiamento, i militari hanno provveduto a perquisirli. Addosso al ventenne hanno trovato un involucro contenente 85 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa nelle abitazioni dei tre amici: sono state recuperare e sequestrate altre piccole quantità di hashish e marijuana e materiale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi. Il tribunale di Ancona ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di firma per il 20enne arrestato.

