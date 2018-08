Subaffittava alle squillo, blitz della polizia: nei guai un pescatore

La casa del sesso a pagamento era un anonimo appartamento di via Colleverde. Lo hanno scoperto i poliziotti della Questura di Ancona dopo che i residenti avevano segnalato il via vai di uomini distinti pronti a pagare per le prestazioni sessuali di due giovanissime: una spagnola e una sudamericana. Un'alcova in piena regola che era stata presa in affitto da un pescatore anconetano di 55 anni. L'uomo poi aveva subaffittato la casa alle ragazze.

Il tutto è emerso dopo il blitz degli uomini della Questura all'indirizzo segnalato. Ora il 55enne è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione. I controlli per frenare il fenomeno non hanno riguardato solo via Colleverde. Il capoluogo dorico in particolare ma anche l'intera provincia sono stati monitorati dalle pattuglie della Questura. Attenzione che deve aver in qualche modo allontanato spontaneamente anche tre ragazze nigeriano che fino a poco tempo fa erano solite prostituirsi in corso Carlo Alberto.