Non oltrepassare la "recinsione", ironia sui social per il cartello del parcheggio

"Non oltrepassare la recinsione". C'è scritto così su un cartello lasciato nel parcheggio privato di piazza Pertini a cui qualcuno ha fatto una foto poi rilanciata dal consigliere Daniele Berardinelli su Facebook, a cui sono seguiti commenti ironici e divertiti. Non tanto per l'errore ortografico quanto per il fatto che, di recinzioni, se ne vedono poche.