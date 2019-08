La carrozzina sta per finire in mare: per salvarla scivola e batte la testa

La carrozzina stava finendo in mare, lui l’ha rincorsa e per afferrarla è scivolato all’indietro, battendo la schiena. E’ finito all’ospedale con un trauma cranico e un’escoriazione a un braccio un uomo di 39 anni, in codice di media gravità.

E’ accaduto attorno alle 19,30 al Passetto, davanti alla grotta numero 12, a poca distanza dall’ascensore. Non è chiaro se nella carrozzina vi fosse un bambino, fatto sta che si è sfrenata e il 39enne le è corso dietro nel tentativo di recuperarla, prima che finisse in mare. Le alghe presenti sulla battigia hanno fatto da micidiale buccia di banana: l’uomo è scivolato ed è caduto violentemente all’indietro. Subito i familiari hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Rossa. Il paziente è stato stabilizzato, caricato sull’ambulanza e portato al pronto soccorso di Torrette per accertamenti.