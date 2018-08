L'ondata di Carnevale arriva anche in spiaggia: la sfida tra gli chalet finisce in pari

Sono stati lo stabilimento Siesta con ‘La Belle Epoque’ e i Bagni Vittoria con ‘L’Antica Roma’ ad aggiudicarsi ex aequo il primo premio del Summer Carnival, la manifestazione organizzata dal Comune di Falconara e dagli stabilimenti balneari falconaresi che ieri si sono cimentati in una sfida tra gruppi mascherati. In entrambi i casi si è trattato di un tuffo nel passato e proprio questo aspetto è stato premiato dalla giuria, capitanata dalla vicesindaco Yasmin Al Diry e composta anche dal presidente della Pro-Loco Falconamare Carlo Rossi, dalle commercianti Gabriella Minardi e Valeria Renson, dall’artista Alessandra Suardi e da Sara Romagnoli, studentessa componente del consiglio di istituto dell’Iis Cambi-Serrani. «In entrambi i casi – spiega la vicesindaco Al Diry – ci è sembrato di rivivere l’epoca che i due stabilimenti hanno rappresentato». Il secondo premio è andato ai Bagni Fanesi che hanno scelto il tema ‘Crazy Aquatic Circus’, di cui è stata apprezzata la simpatia e l’originalità, mentre il terzo alla favola di ‘Biancaneve e i sette nani’ dello stabilimento Le Ragazze, che ha conquistato la giuria con una rappresentazione molto curata per regia e recitazione.

«La giuria ha apprezzato il coinvolgimento di tantissime persone e il senso di appartenenza al proprio stabilimento, che hanno tutti dimostrato – aggiunge la vicesindaco –. Più che la vittoria i bagnanti abbiano apprezzato il viaggio, fatto appunto di aggregazione e di impegno condiviso e questo si è percepito chiaramente. È anche per tale motivo che la giuria ha deciso di decretare due vincitori ex aequo. Vorrei fare i complimenti ai bagnini, a tutti i partecipanti per l'impegno profuso ed agli altri componenti della giuria per aver colto il senso del Summer Carnival». Quella di ieri è stata la seconda edizione del Summer Carnival, il carnevale della spiaggia falconarese, lanciato con grande successo nell'estate 2017. A gareggiare, tra cancellazioni e nuovi concorrenti, sono stati 14 stabilimenti. Oltre ai vincitori, da Nero di Seppia il tema è stato ‘Nero di Seppia Carnival’, da Abbronzatissima ci si è vestiti da Emoji, al Gabbiano è stato ricreato un ‘Villaggio di Babbo Natale’ fuori stagione, da Lido Azzurro i bagnanti hanno rappresentato i ‘Giochi Olimpici’. E ancora, da Marcello & Walter il tema è stato ‘Thriller’, da Raffy Bar il tema è stato ‘Grease’, da Mirco e Ale i bagnanti si sono vestiti da ‘Bebè’, a Le Palme è sbarcato ‘Il Circo’. Ai Bagni Dany il tema era ‘Hippy’, per concludere con il Windsurf che ha fatto immergere gli spettatori nell’atmosfera del ‘Vecchio Far West’.