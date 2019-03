Papà alveare, mamma apicoltore e baby ape: la maschera più tenera del Carnevalò - FOTO

Non solo bravi per l'impegno e l'idea, ma anche per l'originalità. E' bellissima la maschera della famiglia Raponi di Monte San Vito che, al Carnevalò 2019, si è presentata con una maschera di gruppo, anzi di famiglia. Papà Moreno vestito da alveare, mamma Francesca è un'apicoltore e la piccola Emma una dolce ape. E il risultato è di una tenerezza unica. Per noi la maschera di Carnevale più tenera e originale del Carnevalò se si escludono le maschere della sfilata.

