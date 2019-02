Le Marche come Rio de Janeiro, gli appuntamenti più belli del Carnevale

Il Carnevale è un periodo dell’anno molto amato. I più piccini si divertono a indossare le loro mascherine preferite, girando per le vie della città lanciando coriandoli e stelle filanti, ma anche i grandi si lasciano conquistare da questi trionfi di colori e addobbi che adornano le strade, da esplosioni di musica e festa, che rappresentano una piccola e divertente evasione dalla routine quotidiana. Per tutti coloro che vogliono godere a pieno di queste giornate, fatte di maschere, allegria e, perché no, dolci tradizionali, ma trovano l’idea di volare fino a Rio de Janeiro per il celeberrimo Carnevale poco realizzabile, PaesiOnLine, sito del gruppo Valica specializzato in viaggi e turismo, segnala gli appuntamenti da non perdere nelle Marche.

L'antico Carnevale di Fano

E' uno dei più antichi e più storici d’Italia ed è conosciuto anche come il “Carnevale più dolce d’Italia”, con lancio dei cioccolatini e la sfilata di carri allegorici unici nel loro genere, costruiti in cartapesta e che possono arrivare fino a 16 metri di altezza. Non mancherà la tradizionale maschera el Vulòn, la musica, lo storico Carnevale dei Bambini e quello dei nonni. Il tutto sotto una pioggia di dolci e caramelle. Ma Fano sarà anche il capoluogo della solidarietà in occasione delle feste carnevalesche con la presenza di comitive di famiglie provenienti da Amandola, Montefortino e San Severino, colpite dal terremoto: Anche per loro una giornata spensierata.