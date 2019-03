Maschere da tutta Italia e fontane danzanti, El Carnevalò è ormai tradizione dorica - LE FOTO

Quest’anno nessuna polemica o intoppo. Il tempo è stato più che clemente perché oltre al sole, anche la temperatura gradevole da primavera inoltrata ha contribuito a rendere speciale il carnevale di Ancona. El Carnevalò è iniziato puntuale alle ore 15,30 con la sfilata di gruppi in costume provenienti da varie parti d’Italia, accompagnata da street band lungo corso Garibaldi, da piazza del Teatro a Piazza Cavour. Numerosissimi i gruppi (oltre 20) che hanno allietato l'evento con le maschere coloratissime provenienti dal territorio e anche da molte altre località italiane: Aosta, Castglion Fibocchi, Grosseto, Mirandola, Casalecchio di Reno, Bologna, Salerno, Comacchio, Cesena, Follonica, Gatteo, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Senigallia, Castel d'Emilio e Jesi. C’era il gruppo di di Alice nel Pese delle meraviglie con tanto di regina cattiva e relativo esercito di carte, c’erano i cavalieri crociati, le dame, i cortigiani, i buffoni e tanto altro per la gioia di grandi e piccini.

Maschere bellissime e di pregiatissima fattezza, ma poi c’erano anche gli anconetani e i tanti turisti arrivati per l’occasione e non sono mancate maschere particolarmente elaborate anche di chi era lì per divertirsi, come quella di una famiglia con papà vespaio, mamma apicoltore e la bimba baby ape: una maschera tenerissima che avrebbe meritato di sfilare insieme alle associazioni.

La sfilata, che è salita e poi scesa per tornare davanti al teatro Le Muse, è stata presentata dal simpaticissimo Roberto Cardinali e dalla bellissima Antonella Ciocca. Anche loro mascherati per l’occasione, il primo da gelato e la seconda da caramella, in filodiffusione dal palco di piazza Roma, hanno presentato le maschere e dato il benvenuto della città di Ancona. Il divertimento è andato avanti fino alle 20 in piazza Cavour con uno spettacolo delle fontane danzanti. Dunque Ancona ha festeggiato anche quest'anno il suo Carnevale, come di consueto qualche giorno dopo rispetto al calendario nazionale.