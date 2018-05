Voli gommati, nuove partenze dal Sanzio con effetto immediato: i giorni e gli orari

Con effetto immediato, dopo l’avvio della collaborazione lo scorso 1 Novembre tra Aerdorica e il vettore cargo Air France/KLM/Martinair, il servizio camionistico da Ancona viene offerto, non solo nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, ma tutti i giorni dal lunedì al venerdì con raccolta delle spedizioni AFKLMP Cargo della Regione e delle zone limitrofe presso il magazzino cargo dell’aeroporto delle Marche, punto di partenza dei "voli gommati" del vettore aereo.

I truck opereranno dal lunedì al giovedì con partenza dall’aeroporto alle 19 e arrivo all’interporto di Bologna. Il venerdì con partenza dal Sanzio alle 22 e arrivo presso l’aeroporto di Fiumcino. Da Bologna e Roma le spedizioni raggiungeranno i centri di raccolta di Parigi e Amsterdam per poi volare verso tutte le destinazioni del network AFKLMP Cargo. Gli spedizionieri avranno anche la possibilità di avvalersi gratuitamente del ritiro merci presso le proprie sedi o presso quelle dei propri clienti situate nel raggio di 70km dall’aeroporto. Sarà anche possibile per gli spedizionieri trovare sul sistema di prenotazione MY CARGO (quote&book) tutti i truck aperti dal lunedì al venerdì.

«I servizi di handling da noi messi a disposizione per Air France/KLM/Martinair Cargo sono stati molto apprezzati dal vettore, tanto da decidere di ampliare le possibilità per gli spedizionieri di spedire le proprie merci usufruendo di partenze giornaliere da Ancona e dell’ampio network che il vettore offre per poter raggiungere tutto il Mondo. Da parte nostra vogliamo garantire servizi sempre più efficienti ad un vettore così prestigioso, fondamentale per lo sviluppo del settore cargo dell’aeroporto» ha commentato Federica Massei, Amministratore unico di Aerdorica.