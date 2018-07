Parcheggio far west all'interno del parco, il Comune diffida i gestori

Troppe auto all’interno del parco del Cardeto, scatta la protesta dei residenti che innesca un’interrogazione in consiglio comunale del verde Michele Polenta (fotoin basso) sul punto. Stando alla risposta dell’assessore Paolo Marasca, il Comune avrebbe già interloquito con i gestori dell’associazione Nie Wiem chiedendo di dare una mano. «Ci sono 3 o 4 permessi per carico e scarico con le targhe dei mezzi segnalate alla polizia locale. Abbiamo preso atto del problema e diffidato i gestori a effettuare quello che può essere definito come un “controllo sociale”. Anche perché proprio loro sono stati tra i primi a schierarsi contro un uso delle attività private nel parco».

Soddisfatto Polenta che chiede anche, qualora il controllo “interno” non dovesse funzionare, pattugliamenti de vigili per sanzionare il parcheggio selvaggio. «Non siamo contro l’utilizzo della zona ma chiediamo che ci siano attività compatibili con il parco» chiosa il consigliere.

