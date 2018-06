Carceri, sovraffollamento e Penitenziaria in agitazione: il Prefetto scrive al Ministro Bonafede

Sovraffollamento della popolazione carceraria, sottorganico del personale di Polizia Penitenziaria arrivato fino allo stato di agitazione proprio nei giorni in cui si è celebrato il corpo della Penitenziaria. Le condizioni del carcere di Montacuto stanno tornando ai livelli di guardia con agenti di polizia costretti a turni massacranti, notte e giorno, fino a 40 giorni senza riposo per garantire la sicurezza della popolazione detenuta.

E stamattina le rappresentanze sindacali sono state ricevute in un incontro privato dal Prefetto di Ancona Antonio D’Acunto, che si è fatto carico della questione spiegando alle rappresentanze come sia sua intenzione scrivere direttamente al Ministero di Grazia e Giustizia per trovare una soluzione condivisa.