Carceri: riprendono i colloqui con i familiari dei detenuti di Montacuto e Barcaglione

Riprendono i colloqui con i familiari del carcere di Montacuto e Barcaglione. Il Garante dei diritti, Andrea Nobili, ha svolto il sopralluogo presso gli istituti penitenziari per una verifica della situazione complessiva, anche alla luce della ripresa dei colloqui tra detenuti e familiari, così come previsto dalla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. «Quella di poter riattivare i rapporti diretti con i propri congiunti – spiega Nobili – era una delle principali esigenze che gli stessi detenuti hanno rappresentato nel corso dei colloqui che in questi mesi abbiamo svolto in via telematica. Ovviamente tutto ora avviene nel massimo rispetto delle regole e delle disposizioni attivate dall’amministrazione penitenziaria».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Nel corso della visita il Garante ha potuto verificare che è garantito il necessario distanziamento, si procede al controllo della temperatura con il termoscanner, i luoghi degli incontri sono forniti di materiale igienizzante e di dpi (Dispositivi per la protezione individuale). Oltre a questo sono presenti anche operatori sanitari dedicati a verificare il corretto svolgimento delle procedure. «Non possiamo che ritenerci soddisfatti – aggiunge – di come la seconda fase dell’emergenza sia stata messa in atto nei nostri istituti penitenziari. In questi mesi l’attività di monitoraggio del Garante non si è mai interrotta e grazie all’utilizzo delle mail sono stati tenuti rapporti costanti sia con i vertici degli stessi istituti, sia con i detenuti che hanno potuto effettuare i previsti colloqui con l’Autorità regionale di garanzia». Nei prossimi giorni Nobili farà visita ad altre strutture presenti sul territorio regionale.