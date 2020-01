Follia in carcere, detenuto estrae la lametta e aggredisce gli agenti della penitenziaria

ANCONA - E’ venuto a conoscenza di notizie non positive sulla propria situazione penale, ha dato in escandescenze poi ha preso una lametta e ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria. E’ successo ieri sera intorno alle 18 nel carcere di Montacuto. A colpire i poliziotti con delle lame da rasatura è stato un detenuto nordafricano. I poliziotti sono stati portati in ospedale e sono stati refertati entrambi con 7 giorni di prognosi.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’aggressore ha estratto la lametta dal materiale regolamentare che viene consegnato ai detenuti per la rasatura. Sull’episodio è intervenuto anche Gianluca Sacarano, segretario territoriale UILPA Penitenziari, che ha ricordato anche le aggresioni avvenute sempre a Montacuto nei mesi scorsi: «Prima di ieri altre due aggressioni si sono verificate nel mese di luglio e nel periodo poco prima di Natale, in quei casi i poliziotti hanno riportato fratture e lesioni dei legamenti tanto che ad oggi sono ancora sottoposti a cure mediche e fuori dal servizio». A facilitare le aggressioni, sostiene Scarano, è la gestione del personale penitenziario con gli agenti messi alla prova dal sovraffollamento carcerario: «E' ormai prassi consolidata accorpare posti di servizio e puntare al risparmio delle ore di lavoro di straordinario a discapito della sicurezza del personale e degli stessi detenuti. Inoltre, è cosa nota, che l'istituto sia in sovraffollamento e che la chiusura del carcere di camerino dopo il terremoto ha incrementato la presenza di detenuti presso Montacuto. Nonostante l'istituto sia stato oggetto di recente ristrutturazione, non sono state previste le postazioni antiaggressione (box agenti antisfondamento) per la salvaguardia del personale. Vige ormai uno status di sottomissione psicologica del personale tanto da subire procedimenti disciplinari se si tenta di apportare migliorie a salvaguardia degli agenti. Sembrerebbe che manchi la figura del responsabile di servizio prevenzione e protezione, prevista del d.lgs 81/2008 testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro».



Gallery