«Basta la faccio finita», salvato dai carabinieri a un passo dalla tragedia

Una ricerca durata diverse ore ma, per fortuna terminata in tempo, ha consentito il salvataggio di un uomo di Montecarotto di 54 anni che nel pomeriggio di ieri si era allontanato da casa minacciando il suicidio. Ad allertare i carabinieri della stazione cittadina è stato un amico del 54enne, preoccupato per le sue sorti. La Compagnia Carabinieri di Jesi, attraverso un’attenta analisi delle informazione raccolte, ha tracciato un’area precisa dove poteva trovarsi lo scomparso e, con tutte le pattuglie a sua disposizione, ha avviato le ricerche.

Sono stati i militari del Norm a notare un furgone acceso a bordo strada dalle parti di San Marcello. Dentro c'era il 54enne. L'uomo aveva collegato un tubo allo scappamento dell'auto. I gas di scarico aveva già invaso l'abitacolo. Lui era già privo di conoscenza. Prima dell'arrivo del 118 sono stati gli stessi carabinieri a tirarlo fuori in fin di vita e a tentare di rianimarlo. I sanitari sul posto poi sono riusciti a farlo riprendere. Qualche minuto di più e non ci sarebbe stato più nulla da fare. Il potenziale suicida è tutt’ora ricoverato presso il Pronto Soccorso di Jesi ed è fuori pericolo.