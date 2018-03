Il comandante va in pensione, addio al paese dopo oltre 20 anni di servizio

Oltre la metà dei suoi 40 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri passati al comando della stazione di Ostra. Il luogotenente Maurizio Goffi va in pensione e al suo posto prenderà le redini della stazione il suo vice, il maresciallo Stefano Paradisi. Nato a Milano nel 1958, Goffi è nelle Marche dal 1995 quando fu trasferito al Norm di Senigallia per poi, due anni dopo, assumere il comando di Ostra. Carabinieri vecchio stampo, innamorato del suo lavoro, Goffi ha riscosso lusinghieri apprezzamenti dalla popolazione residente.

Negli anni è riuscito a a essere, per la dedizione e l’elevato senso istituzionale, di esempio per i colleghi ed i collaboratori, nonché fermo nel chiedere a tutti il rispetto delle regole e la corretta applicazione della legge. Stimato dalla comunità, apprezzato dalle Istituzioni, ha svolto il suo servizio con grande disponibilità e sensibilità tanto da essere insignito con la Medaglia d’oro al merito di lungo Comando, della Croce d’oro con Torre per anzianità di servizio, e del “nastrino di merito “20 anni” per Comandante di Stazione Territoriale”. Al suo posto è già subentrato il maresciallo maggiore Paradisi, militare 49enne di Senigallia.