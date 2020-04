Aperto nonostante i divieti: chiuso il negozio a rischio maxi-multa

FALCONARA - Noncurante delle misure anti contagio teneva aperta l'attività dopo le otto di sera, addirittura con tre clienti all'interno. E' quanto accaduto in zona stazione giovedì 16 marzo. I carabinieri di Falconara sono intervenuti e hanno notato che non solo non venivano rispettati gli orari prestabiliti, ma, essendo molto piccolo il locale, non c'erano neppure le distanze di sicurezza tra loro.

L'uomo che gestiva il negozio, un quarantacinquenne di origini bengalesi, al momento del controllo ha dichiarato di non saper nulla delle misure varate dal governo e anche i clienti, suoi connazionali, sembravano ignorare le limitazioni in atto.

Questo è il terzo alimentari del centro che viene chiuso dai Carabinieri. Ora il titolare rischia, oltre alla sospensione della licenza per un perodo di 30 giorni, una multa salata da quattrocento a tremila euro, che potrebbe essere aumentata fino al triplo per aver ospitato più di un cliente all’interno del locale inferiore a 40 metri quadrati e per la mancanza di distanziamento.