Carabinieri in uniforme incontrano i cittadini, foto e domande anche con i più piccoli

JESI - Una pattuglia in uniforme dei carabinieri della compagnia di Jesi ha girato oggi pomeriggio in piazza della Repubblica e per il centro storico. L'iniziativa, che si ripeterà il pomeriggio del 24 e del 25 dicembre, è stata organizzata per aumentare la prossimità con il cittadino. Molti giovani e bambini hanno gradito fotografarsi vicino ai carabinieri, gesto che manifesta affetto e stima della popolazione verso l'istituzione