Spinellate di gruppo e prostitute, i carabinieri setacciano il centro

Tra prostitute straniere e giovani intenti a fumare spinelli il fine settimana nel centro storico jesino per i carabinieri della Compagnia di Jesi è stato tutto fuorché noioso. I militari della Compagnia cittadina hanno predisposto servizi mirati durante i quali sono stati segnalati 3 giovani, tra i 20 ed i 30 anni, trovati in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale. Trovate anche, sempre in pieno centro, tre prostitute straniere alle quali è stato notificato il foglio di via da Jesi.

Un altro straniero, un 25enne, è stato arrestato per spaccio di hashish al parco del Vallato. In carcere è finita anche una donna straniera per furto aggravato, ai danni di un negozio. La giovane ha tentato la fuga dal negozio ed è stata prontamente bloccata a poca distanza. La merce sottratta, del valore di circa 500 euro, è stato interamente restituito al negoziante.