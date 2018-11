Nasconde droga in casa, Anita lo fa arrestare

Nascondeva hashish e marijuana in casa, a tradire il 41enne di Castelfidardo è stato il fiuto di Anita. Il cane in servizio al Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro ha scoperto la droga nascosta in bagno e nella sala da pranzo.

Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel blitz sono stati scoperti 64 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana nascosti rispettivamente in bagno e in sala da pranzo.