Urla dall’appartamento, i carabinieri entrano in casa: a terra c'è un'anziana dolorante

Le urla di una donna si alzano da un’abitazione al primo piano di via Italia, a pochi passi dalla sede della Tenenza dei carabinieri di Falconara. Ad accorgersene sono proprio due militari in borghese che stavano passando in quell’esatto momento.

I carabinieri hanno scavalcato la recinzione del giardino, sono entrati in casa attraverso la finestra del soggiorno e hanno trovato una donna di 92 anni a terra. Era scivolata da sola e non riusciva più ad alzarsi, è stato quindi necessario l’intervento della Croce Gialla di Falconara per trasportarla in ospedale. Non corre pericolo di vita, ma non si esclude la frattura ad un femore.