I Carabinieri compiono 206 anni: ricordate le vittime del virus. Ecco i dati dell'ultimo anno

Si festeggia oggi il 206esimo anniversario dalla nascita dell'Arma dei Carabinieri. Un appuntamento importante a cui si aggiungono le voci del Comando provinciale dei Carabinieri di Ancona e la Legione Carabinieri “Marche” che parlano di meno reati, furti e rapine da un anno a questa parte. Il Prefetto di Ancona, Antonio D’Acunto e il Comandante della Legione, Generale di Brigata Fernando Nazzaro, hanno deposto una corona d’alloro in ricordo dei tanti Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere e che hanno, con onore, servito il nostro Paese. È seguito il silenzio d’ordinanza in memoria di tutti i Carabinieri scomparsi. Nell’occasione è stato rivolto un commosso pensiero a tutte le vittime del coronavirus, ai familiari e ai militari dell’Arma deceduti e contagiati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi non mancano i dati provinciali in questo giorno di anniversario: «Dall’analisi dei dati relativi alla situazione della criminalità - si legge nel comunicato stampa del comandando provinciale di Ancona a cura del colonnello Cristian Carrozza - nella provincia di Ancona, si rileva che nel corso del periodo in esame sono stati denunciati complessivamente 10.849 reati (in netto calo quindi rispetto all’omologo periodo di riferimento, quando i delitti denunciati furono 14.392, pari a -3.543 reati ovvero -24,7%). Anche il rapporto reati consumati/scoperti ha subito un miglioramento, passando dal 35,7% del periodo di riscontro (5.148 reati scoperti) all’attuale 43,8% (4.759 reati scoperti). Non sono stati consumati omicidi volontari. Per quanto attiene i furti, reato statisticamente più incidente, si registra un notevole calo, essendo passati da 5.516 agli attuali 3.604. Il rapporto delitti consumati e scoperti è migliorato: da 9,9% a 12,5%. Le tipologie più diffuse sono i furti in abitazione: 993 (in forte diminuzione, nel periodo di riferimento furono 1.488, pari a -33,3%); con destrezza: 348 (in diminuzione, nel periodo di riferimento furono 413, pari a -15,8%); sulle auto in sosta: 326 (in netta diminuzione, nel periodo di riferimento furono 593, pari a -37,7%); in danno di esercizi commerciali: 310 (in netta diminuzione, nel periodo di riferimento furono 445, pari a -30,4%); di autovetture: 101 (in forte diminuzione, nel periodo di riferimento furono 195, pari a -48,3%)». Anche le rapine hanno subito una netta flessione, «passando - prosegue la nota - dalle 87 del periodo di riferimento alle 59 di quello in esame. Il rapporto delitti consumati/scoperti è rimasto pressoché invariato, passano dal 71,2% del periodo di riscontro, all’attuale 71,1%».