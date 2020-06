Agguato sulla pista ciclabile, carabiniere ucciso a colpi di pistola: killer in fuga

Un agguato in piena regola, su una pista ciclabile. Tre colpi di pistola: così è stato ucciso Antonio Cianfrone, carabiniere di 50 anni originario di Chieti, ex vice comandante della Stazione di Monsampolo del Tronto. L’omicidio si è consumato questa mattina lungo la pista ciclabile che collega Pagliare del Tronto (frazione di Spinetoli, nell’Ascolano) a Monsampolo.

Cianfrone sarebbe stato avvicinato da due persone, una delle quali l’ha freddato a colpi di pistola per poi scappare con un complice. Sono stati visti allontanarsi in sella a una moto, con i caschi allacciati. Il militare è morto sul colpo, inutile ogni tentativo di salvargli la vita da parte del 118. L’omicidio sarebbe avvenuto tra le 8 e le 9,30. Indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Ascoli. Cianfrone era stato sospeso dal servizio a seguito di un’inchiesta giudiziaria in corso per concussione: nel mirino, i rapporti con alcuni commercianti cinesi.