Positivo al Covid, carabiniere ricoverato in ospedale: sanificazione in caserma

Carabiniere positivo al Coronavirus, scatta la quarantena al Comando provinciale di Ancona. La scoperta è stata fatta ieri sera quando il militare del Nucleo Operativo e Radiomobile, sottoposto a un tampone dopo aver manifestato sintomi riconducili al Covid-19, ha ricevuto la brutta notizia: ora è ricoverato a Torrette, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Immediatamente è scattato il protocollo di sicurezza nel Comando provinciale di via della Montagnola: un'ala è stata evacuata per un’opera di sanificazione dell’intera struttura. Diversi colleghi del carabiniere positivo al Coronavirus, quelli che più sono stati a contatto con lui, ora sono in isolamento domiciliare per scongiurare il rischio di nuovi contagi. Rischio azzerato dunque al comando provinciale di Ancona, che non ha mai fermato la propria attività e resta tutt'ora un luogo sicuro a cui potersi rivolgere per denunce e questioni di sicurezza che possono richiedere l'intervento dei militari.