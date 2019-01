Chiuso il Cara di Castelnuovo, i migranti arrivano nella provincia dorica e nelle Marche

Di recente stanno proseguendo gli barchi dei migranti dall'Africa all'Europa attraverso il Mediterraneo mentre esplode il caso del Cara di Castelnuovo di Porto, chiuso per gli effetti del decreto Sicurezza a partire da prossimo 31 gennaio come riporta RomaToday. Ed è proprio a seguito della chiusura del centro di accoglienza per richiedenti asilo del Lazio che la provincia di Ancona e le Marche si apprestano ad accoglierne una parte.

Ad annunciarlo è la Prefettura di Ancona che fa sapere come proprio oggi siano arrivati 30 migranti provenienti dal CARA di Castelnuovo di Porto, destinati ai centri di accoglienza delle Marche, gestiti dalle Prefetture, tramite le associazioni e le organizzazioni umanitarie. Di questi 30, 11 nella provincia di Ancona, 8 a Pesaro, 5 a Macerata, 3 ad Ascoli e 3 a Fermo.