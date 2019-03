Un capriolo finisce dentro un allevamento dei polli

Nel pomeriggio di oggi alle ore 18 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Montecappone incrocio via Martiri della Libertà per soccorrere un animale in difficoltà. Un capriolo, entrato in un recinto di un allevamento di polli, non riusciva più ad uscire. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare tecniche S.A.F. (speleo, alpino e fluviali) per catturare l’animale, che è stato poi liberato in aperta campagna in buone condizioni.