E' già Natale in Corso Amendola, cooking show sui "cappelletti" fatti a mano

Cooking show sui ‘cappelletti’ fatti a mano e premi al miglior panettone realizzato in casa. Due gli eventi organizzati dalla Confartigianato e dal Centro Commerciale Naturale di Corso Amendola dedicati alle tipicità natalizie della tradizione che si sono svolti nelle scorse ore all’interno del mercato di via Maratta ad Ancona.

Ad aprire, il salotto gastronomico. Protagonista lo chef Giacomo Fabri della gastronomia Mangio Ergo Sum di Barbara Pergolini di Corso Amendola che, davanti ad una folta platea, si è esibito in un cooking show realizzando a mano i tradizionali ‘cappelletti’ della tavola di Natale.

A seguire, le premiazioni del concorso per il miglior panettone fatto in casa che ha visto la partecipazione di tanti cittadini del Rione Adriatico e la collaborazione delle attività del mercato. Giudici di eccezione il pasticcere Salvatore Lo Faro di Ancona, titolare dell'omonima pasticceria di Via Isonzo, lo chef Giacomo Fabri e l’assessore Stefano Foresi in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

"Per rendere Ancona sempre più attrattiva e ricca di iniziative – dichiara Luca Casagrande referente Confartigianato – è fondamentale poter contare sulla salda sinergia tra associazioni e Amministrazione. Una collaborazione che sta dando ottimi risultati e che, se implementata, ha le potenzialità per coinvolgere tutti i quartieri della città.”